سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في تعاملات اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، وفق ما أظهرت شاشات التداول المحلية، في السوق السوداء وعند الصرافين أيضا، إذ سننشر لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الاثنين 20- 2- 2023، وتحديثاتها اليومية لحظة بلحظة.

كم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم بالسوق السوداء

كم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم بالسوق السوداء، ويبحث السوريون عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تحديثات وتعاملات اليوم الصباحية، حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، لدى السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى نحو 7175 ليرة للشراء، و7275 ليرة للبيع، مقابل 7100 ليرة للشراء، و7200 ليرة للبيع أمس الأحد، كما سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة لليوم الاثنين.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا، بدأت الليرة السورية تفقد في قيمتها تدريجيا منذ عام 2011، مع بدء الاحداث السورية الداخلية، واندلاع الحر بالأهلية التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتدمير أحياء كاملة وعشرات الآلاف من البيوت، إضافة إلى تشريد الملايين إلى الدول المجاورة والبعيدة واعتبارهم لاجئون، حيث وفق التقديرات فإن الليرة السورية فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية سورية.

سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم الاثنين

سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم الاثنين، كان الدولار الواحد يساوي 49 ليرة سورية قبل نحو 10 سنوات إلا إن الليرة بدأت في الانهيار التدريجي الذي أفقدها قيمتها بشكل كبير جداً وباتت الـ 100 دولار الواحدة تساوي نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية، وهو ما يدل على أن الليرة السورية في وضع صعب لا يحسد عليه،