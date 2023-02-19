ما هي فوائد اليانسون الصحية؟

من المعروف أن اليانسون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة جسم الإنسان، حيث يحتوي اليانسون على الحديد، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، كما أنه يحتوي على المنغنيز، الذي يستخدم في الجسم في عمليات الأيض، ويعمل كمضاد للأكسدة.

ولهذا السبب ينصح الكثير من الأطباء الأشخاص بضرورة تناول اليانسون لفوائده العظيمة للجسم، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

تخفيف الإمساك

وتعتبر إحدى فوائد اليانسون المهمة هي تخفيف الإمساك، حيث أن عند مزجه مع أعشاب أخرى يكون له تأثير ملين، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له.

كما أن من فوائد اليانسون للمعدة هي الوقاية من قرحة المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لها مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، إذ يقلل اليانسون من إفراز أحماض المعدة مما يحميها من التلف.

محاربة الاكتئاب

يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للاكتئاب تساعد في علاج الاكتئاب، إذ يمكن لتناول اليانسون يومياً وبانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة مثلاً، وأعراض الاكتئاب الذي تتراوج شدته من الخفيف إلى المتوسط.

محاربة الالتهابات

يحتوي اليانسون على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أهمها عنصر الأنيثول، مما يساهم في تعزيز فوائد اليانسون في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.

كما يمنع نمو عدة سلالات من البكتيريا مثل البكتيريا المسببة للكوليرا.

العمل على توازن السكر بالدم

إن فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري قد تعود إلى مادة الأنيثول وهي المادة النشطة في اليانسون والتي تساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما يساهم اليانسون في تقليل ارتفاع السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

علاج الربو

يمكن أن يفيد اليانسون في علاج الربو، إذ يمكن شرب كوب من مزيج اليانسون، والبابونج، والزعفران، والشمر، والكراوية، وعرق السوس، والهيل، والحبة السوداء للتقليل من السعال وعدم الراحة أثناء النوم في الأشخاص المصابين بالربو التحسسي.

تقليل آلام الدورة الشهرية

يمكن استخدام اليانسون للدورة الشهرية، ومن فوائد اليانسون تقليل آلام الدورة الشهرية. وللحصول على هذه الفائدة لليانسون يمكن تناول مزيج من اليانسون والزعفران وبذور الكرفس.

وفي دراسة نشرت عام 2009 على 180 طالبة تتراوح أعمارهن بين 18- 27 عاماً، تم تقسيمهن إلى ثلاثة مجموعات: تلقت المجموعة الأولى خليط بذور اليانسون والزعفران والكرفس، والمجموعة الثانية تلقت حمض الميفيناميك المضاد للالتهابات، والمجموعة الثالثة تلقت علاجاً وهمياً، ثلاث مرات يومياً لمدة ثلاث أيام، وكانت النتائج كالتالي: المجموعة التي تلقت العلاج بمزيج بذور اليانسون والزعفران والكرفس شهدت انخفاضاً كبيراً في آلام الدورة الشهري، مقارنة بالمجموعات الأخرى