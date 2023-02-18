كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 18 2 فبراير 2023، الليرة اللبنانية ليست أفضل حالات من الليرة السورية في قيمتها مقابل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي والدينار الأردني وحتى اليورو الأوروبي، حيث تشهد الليرة اللبنانية انخفاضا ملحوظا على قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، حيث بدأت الأزمة تشتد على الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، حتى أدت إلى اعلان الدولة اللبنانية افلاسها قبل عام تقريباً.

سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم السبت

سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم السبت، شهد سعر الليرة اللبنانية هبوطا مدويا في لبنان، حيث وصلت إلى مستويات تاريخية في الانخفاض وهو ما يؤدي إلى افلاس الدولة والتجار والبنوك، كما إن الانهيارات المتسارعة والكبيرة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، لم يُسعفها تدخل البنك المركزي اللبناني لإنقاذها، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة للبنان التي تُعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

كم بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم؟

كم بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم؟ الليرة اللبنانية منذ بدء الأزمة الخانقة ي لبنان فقدت أكثر من 95% من قيمتها، وهو ما يعني انهيارها حرفيا، الذي قد يؤدي إلى انهيار لبنان بشكل أسرع، حيث سيرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار أمام الليرة السورية عند الصرافين وفي السوق السوداء، حيث تخطى سعر صرف الدولار اليوم 80 ألف ليرة ليتواصل الهبوط المدوي للعملة اللبنانية التي كانت عند 64 ألفا للدولار.

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سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، وفي التوجه إلى السوق السوداء للبحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية، فقد ارتأينا أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم السبت تراوح بين 81500 ليرة و82000 ليرة، مقابل 75000 ليرة و75500 ليرة أمس، أما سعر الدولار في لبنان اليوم السبت عند الصرافين، فقد وصل إلى 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد، وهو انهيار تاريخي للعملة اللبنانية.