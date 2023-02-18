سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 18 فبراير 2023 في السوق السوداء والصرافين، شهد سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 18-2-2023، استقراراً في تعاملات اليوم وفق شاشات التداول، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، حيث لم يطرأ ارتفاع أو انخفاض على سعر العملة الخضراء في سوريا مقارنة بالأسبوع الماضي، سواء في السوق السوداء أو عند شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 18 فبراير 2023

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 18 فبراير 2023، الليرة السورية فقدت الكثير من قيمتها، وباتت على شفا حفرة من الانهيار الكلي، وذلك نتيجة للأحداث المتواصلة في سوريا منذ عام 2011، والتي أدت أيضا إلى انهيار الاقتصاد السوري، واليوم يبحث السوريون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية السورية، حيث ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم السبت 18 فبراير 2023 في السوق السوداء وعند الصرافين.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية السبت في السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية السبت في السوق السوداء، تعتبر السوق السوداء مقصد السوريين الذين يرغبون بشراء وبيع العملات، كونها الأقرب إلى الأسعار التي يريدونها عن غيرها من المكاتب وشركات الصرافة، إذ استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، ووصل عند مستوى 7250 ليرة للشراء، و7400 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم السبت

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم السبت، يبحث السوريون عن سعر الـ 100 دولار في الأسواق السورية بشكل عام، وذلك بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها السوقية نتيجة الحرب في سوريا المتواصل من 12 عاماً، وبحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 725 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل مليون إلا ربع ليرة سورية.

سعر اليورو أمام الليرة السورية اليوم السبت في السوق السوداء

سعر اليورو أمام الليرة السورية اليوم السبت في السوق السوداء، تُعد العملة الأوروبية "اليورو الأوروبي"، من العملات التي الدارجة بقوة في الأسواق السورية، لا تجد الناس تبحث عنها كثيراً، حيث وجدنا أن اليورو انخفض سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء، إلى نحو 7734 ليرة للشراء، و7899 ليرة للبيع، مقابل 7743 ليرة للشراء، و7909 ليرات للبيع أمس.