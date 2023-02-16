ما هي فوائـــد تناول الترمس؟

يعتبر الترمس من المأكولات التي تحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات، وغيرها، حيث يحرص الكثيرين على تناوله بشكل دائم نظراً لفوائده الكبيرة.

وينصح الكثير من الأطباء والمختصين في مجال التغذية بتناول الترمس، لأنه يحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية، والتي تساهم في تقليل نسب الكوليسترول في الدم والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والقضاء على الوزن الزائد.

ويساعد تناول الترمس بشكل مستمر على القضاء على الإمساك وتحسين عمليات الهضم، ويساعد على الشعور بالشبع، لاحتوائه على 40 % من البروتينات.

ما هي أهم فوائد الترمس؟

- يساهم في زيادة إنتاج الطاقة وبناء العضلات.

- يسيطر على الشهية ويعيد نشاط الجسم.

- ضروري لصحة القلب، حيث يتحكم في معدلات الكوليسترول في الدم.

- علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

- الوقاية من سرطان الأمعاء والقولون.

- تحسين نمو الأطفال، وتقوية الذاكرة.

- التخلص من الشعور بالتعب والإعياء.

- يساعد على السيطرة على نسب السكر في الدم.

- يعمل على التخلص من آلام المفاصل.

- يعمل على تنظيم عمليات الهضم.

- ملين طبيعي للأمعاء.- يحمي البشرة وينقيها.

- تحسين صحة الشعر.

- يعمل على تقوية الأعصاب.

- يعمل على تحسين المزاج

- يساعد في عملية إدرار البول.