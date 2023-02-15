تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2023، لم تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، حتى اللحظة رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير 2023، لأن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي لم تُعلن حتى اللحظة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 2، لذا سينتظر المستفيدون من المنحة القطرية لحظة الإعلان عن موعد صرفها.

متى تفعيل رابط فحص 100 دولار الجديد شهر 2

متى تفعيل رابط فحص 100 دولار الجديد شهر 2، أقترب موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد عن تفعيل المنحة القطرية وموعد صرفها للشهر الجديد، لكن تبقى نحو أيام معدودة من أجل صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، ويرفق لكم فريق تحرير التابع لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر بعد ورود معلومات رسمية من الجهات المختصة.

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موعد تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 2

موعد تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 2، يستفيد من الـ 100 دولار الممولة من دولة قطر حوالي 100 ألف أسرة مدرجة كمن كشوفات تشرف على صرفها الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بقيمة 310 شواكل بدل الـ 100 دولار الأمريكي، حيث يتم صرف الـ 100 دولار عبر عشرات نقاط الصرف المنتشرة في قطاع غزة، بعد أن تُرسل الأمم المتحدة موعد الصرف لكل شخص عبر رسالة مكتوبة لهاتفه النقال.

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الإعلان عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 2 فبراير 2023

الإعلان عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 2 فبراير 2023، سوف ننشر لكم أخر تفاصيل ومستجدات صرف المنحة القطرية شهر 2 فبراير للأسر المتعففة، خاصة أنهم ينتظرون على أحر من الجمر موعد اعلان عن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بواقع 310 شواكل لكل شخص، حيث تم تثبيت مبلغ الصرف رسميا من الجهات ذات العلاقة في الموضوع.