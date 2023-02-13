ما موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر 2، اقتربنا من نصف شهر فبراير 2023، وهو ما يعني اقتراب صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، إذ تصرف المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة متعففة بدعم من قطر، وإشراف أممي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بينما يستلم المستفيدون المنحة من نحو 300 نقطة صرف منتشرة في شتى محافظات قطاع غزة.

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2023

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2023، سؤال يدور الآن في أذهان ما يقارب من 100 ألف رب أسرة غزية، فهم الذين ينتظرون بشوق رؤية رسائل المنحة القطرية تصل إلى هواتفهم الخلوية كما يحدث كل شهر عند موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 2 فبراير.

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ما الموعد الرسمي لصرف منحة قطر شهر 2

ما الموعد الرسمي لصرف منحة قطر شهر 2، يهتم المستفيدون بمعرفة الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، خاصة الذين يعتبرونها مصدر دخل وحيد لهم، بعد أن تعطلوا عن العمل نتيجة الحصار المحكم على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، وبدأ منع المواد اللازمة للصناعة في مصانع غزة.

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تاريخ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير

تاريخ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير، حتى نهاية كتابة هذه السطور، فإنه لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية صرف المنحة القطرية بعد الـ 20 من الشهر الجاري، وقد تصل إلى تاريخ 23 فبراير، لكن المؤكد أنه سيتم صرف المنحة القطرية 100 دولار بعد تجديدها من دولة قطر الشهر الماضي.