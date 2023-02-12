كم يوم باقي على صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2023؟ السؤال الذي تجده بشكل متواصل ومستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تسمعه من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، فهؤلاء ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن مود صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة وهو تقدر بنحو 100 ألفٍ، إذ إن ظروفها الصعبة تدفعها للانتظار والبحث والسؤال عن المنحة القطرية؛ لأنها تيسر بعض من أحوالها المعيشية حتى لو كان بشكل قليل، لكن على الأقل تجد ما يمكن أن يساعده في شراء بعض من أطعمة ومستلزمات البيت.

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 2

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 2، لم تُنشر أي معلومات من أي جهة رسمية عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة من قطاع غزة، وعلى الرغم من أن الكثيرين ينشروا ويرددوا ويصرحوا حول تفاصيل أو موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقرة في قطاع غزة، إلا إن تبقى الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن يُبنى عليه بشأن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 2 2023، وعقب أن ترد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أي معلومة عن مستجدات صرف المنحة القطرية، سنضعها هنا عبر الموقع في خبر منفصل.





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هل يوجد أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر 2؟

هل يوجد أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر 2؟ حتى اللحظة لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أو اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بشأن إضافة أسماء جديدة على المنحة القطرية شهر فبراير 2023، خاصة بعد الإعلان عن تجديدها لشهر ديسمبر 2023، مع بقاء نحو 40 اسم مسجلين على قائمة الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي.

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آلية صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023

آلية صرف المنحة القطرية شهر فبراير 2023، أيضا لم تحدد وزارة التنمية بعد آلية وشروط صرف المنحة القطرية للأسر المستفيدة منها، إذ تصدر الوزارة عبر الناطق باسمها تصريحا صحفيا تحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية، وعدد الحاصلين عليها خلال الكشوفات الحالية للشهر، لكن كل ذلك يتم بعد الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023 من قبل اللجنة القطرية.