ما اخر أخبار الشؤون الاجتماعية 2023؟ حتى اللحظة لا جديد بخصوص صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية عن عام 2023، حيث لم تعلن حتى اللحظة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية 2023 عن موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة ورام الله، على الرغم من عشرات التصريحات الصحفية التي أكدت أن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية ستكون بعد صرف رواتب موظفي السلطة في رام الله والضفة المحتلة عن شهر يناير 2023.

آخر أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

آخر أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، يستفيد نحو 116 ألف أسرة متعففة من شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة المحتلة، منهم نحو 81 ألف أسرة من المحافظات الشمالية والباقي تتوزع على المحافظات الشمالية، برصيد يقدر بـ 130 مليون شيكل، إذ إنه في العادة يستلمون دفعاتهم مرة واحدة كل 3 شهور، لكنهم أحيانا تمر عليهم أشهراً عدة ولا يتقاضون شيكلا واحداً، وهو ما يزيد من معاناتهم المتفاقمة أصلا.

طالع أيضا.. رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ لم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، أي موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية منذ عام 2023، على الرغم من تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية بأنها أ{سلت كافة الكشوفات لهذه الدفعة لوزارة المالية من أجل صرفها، وبدوره ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات وتفاصيل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية خلال 2023.







آخر مستجدات دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة والضفة

آخر مستجدات دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة والضفة، تنتظر الأسر المتعففة الإعلان الرسمي عن موعد صرف مستجدات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة، كونهم استلموا دفعة وحيدة كاملة منذ أشهر سابقة في شهر أكتوبر 2022، وكانت الوعودات أن يتلقوا دفعة أخرى في شهر ديسمبر 2022، إلا إنهم حتى اللحظة لم تصرف لهم أي دفعة نقدية رغم مرورنا بالشهر الثاني على التوالي من عام 2023، ويبقى السؤال، متى ستنتظم صرف دفعات الشؤون الاجتماعية كما كانت قبل نحو 4 أو 5 سنوات؟