رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023، بعد تصريحات أدلى بها وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، حول مستجدات وتطورات وتفاصيل الدفعة الأولى من شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، انتاب المستفيدون من الدفعات النقدية التي تقدمها وزارة التنمية لتلك الأسر حالة من اليأس والاستنكار والإحباط، وهو ما دفعهم للتساؤل حول موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023، إذ يأملون بأن تكون تصريحاته مغلوطة، وأن يكون موعد الصرف قريب جداً.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني، أول أمس أدلى الوزير مجدلاني تصريحات بخصوص صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، إذ قال في تصريحاته إنه لا موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023، وأن موعد الصرف تعلنه وزارة المالية في حكومة رام الله، حيث سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في حال توفر موعد رسمي من الجهات المختصة.

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متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة ورام الله

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة ورام الله، بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التنمية الاجتماعية في رام الله، بدأ اليأس يتغلغل في قلوب وصدور آلاف الأسر حول صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023، وبدأت التخوفات تتسلل لهم بأن يبقوا أشهراً طويلة دون تلقي دفعة من شيكات الشؤون كما حدث قبل عامين، حيث تجمدت مستحقاتهم لأكثر من 20 شهراً على التوالي، قبل أن تصرف لهم أخر دفعة كاملة في شهر 10 أكتوبر 2022.

ما هو موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة

ما هو موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة، حتى اللحظة لا معلومات رسمية عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة ورام الله، على الرغم من ايفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية لموازنة السلطة منذ أكثر من شهر تقريباً، هذه الأخبار دفعت إلى حالة من التخبط واليأس والإحباط بين أوساط الأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية، خوفاً أن يستمر بهم الحال وتصرف مستحقاتهم عند اقتراب شهر رمضان المبارك، او بعد ذلك، أما بخصوص رابط فحص أسماء المستفيدين من شيكات الشؤون، فسنرفقه بعد الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون مباشرة.