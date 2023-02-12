التوابل كنز للوقاية من الأمراض

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:51 ص
12 فبراير 2023
حب هان
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التوابل كنز للوقاية من الأمراض وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv"  ، كونها تحتوي مضادات للالتهابات والمعززات المعرفية، وبعضها قد يساعد في مكافحة السرطان، على سبيل المثال لا الحصر ومن الأمثلة على ذلك الكركم والنعناع والزنجبيل والعديد من الأعشاب والتوابل.

 دون زيادة في استهلاك السعرات الحرارية ، فإن إضافة هذه التوابل المغذية والنكهة إلى نظامك الغذائي زيادة تناولك للعناصر الغذائية الصحية نظرًا لصغر حجمها.

أفضل التوابل لإضافتها إلى نظامك الغذائي :

فوائد-الكمون
 

الكمون

لديه إمكانات قوية لمضادات الأكسدة، الكمون هو مضاد لمرض السكر، إدارة الإجهاد والكوليسترول والوزن

حب هان
 

الحبهان

من التوابل التي لها العديد من الفوائد الصحية ولعلاج عدد من الأمراض، وفقًا للبحث وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، والصداع، والصرع، والمغص، والإسهال، وعسر الهضم، والقيء.

القرنفل
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القرنفل

يمكن أن يوفر استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لتتبيل طعامك المذاق مع إضافة الألياف والفيتامينات والمعادن، يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية وفقًا للبحث ، يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تمنع نمو البكتيريا والميكروبات الأخرى.

شاي الكركم
 

الكركم

أحد مضادات الأكسدة القوية بشكل مذهل الذي يساعد في الوقاية من الأضرار المؤكسدة ويزيد من إنزيمات الجسم الطبيعية المضادة للأكسدة، هذا مهم لأنه يُعتقد أن الضرر التأكسدي هو أحد الآليات الأساسية الكامنة وراء الشيخوخة وعدد من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن مقارنتها بخصائص بعض الأدوية المضادة للالتهابات.

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القرفة

تنظيم نسبة السكر في الدم والتمثيل الغذائي في الجسم عن طريق العمل بشكل مشابه للأنسولين، يشجع محتوى القرفة العالي من الألياف الإحساس بالشبع والامتلاء ، مما يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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الحلبة

الحلبة لها فوائد إيجابية على مستويات السكر في الدم ، على الرغم من أن البحث عن آثارها على مستويات هرمون التستوستيرون لا يزال ملتبسًا،تحتوي على البروتين النباتي 4-هيدروكسي إيزولوسين ، الذي يساعد على تحسين أداء الأنسولين.

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