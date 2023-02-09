الوزير مجدلاني يوضح لـ"فلسطين اليوم" آخر مستجدات صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية

كشف وزير التنمية الاجتماعية في رام الله د. أحمد مجدلاني، اليوم الخميس 9 فبراير 2023، آخر مستجدات موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023.

وأوضح الوزير مجدلاني في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ لا موعد محدد بشأن صرف الدفعة الأولى من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأشار مجدلاني إلى أن وزارة المالية هي الجهة المخولة للإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون، بناءً على الوضع المالي لدى السلطة الفلسطينية.

وعن الأخبار التي تم تداولها حول صرف مخصصات الشؤون عقب صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر يناير، بيّن مجدلاني أن الوزارة ليست مسؤولة عن أي تصريحات تخرج من جهات أو مواقع إخبارية، لافتاً إلى أن المالية هي من تُعلن وتُحدد موعد صرف مستحقات الشؤون.

وفي تصريح سابق، أكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، أن وزارة التنمية الاجتماعية أنهت دراسة كشوفات جميع الأسر المدرجة على برنامج الدفعات النقدية، وتم رفع الكشوفات لوزارة المالية، موضحاً أن عملية الصرف ستتم عقب توفر الأموال المخصصة لهذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفلسطينية، وجهات دولية أخرى.

وتلقت الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون آخر دفعة في شهر أكتوبر 2022 بعد انقطاع دام لأشهر عدة، وسط وعودات أن تنتظم عملية الصرف مع بدء عام 2023.