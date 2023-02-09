سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 9 فبراير 2023 بالسوق السوداء، صعد الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير، وذلك خلال ما أظهرته شاشات التداول اليوم الخميس، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على قيمة الليرة اللبنانية خلال السنوات الماضية وحتى الحاضر، إلا إن هذا اليوم قفز الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسجل سعرا كبيرا خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك في ظل الأزمة المالية الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات وحتى اللحظة والتي أدت إلى اعلان الدولة اللبنانية افلاسها قبل عام.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس في لبنان

سعر صرف الدولار اليوم الخميس في لبنان، نظرا لانخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، يضطر اللبنانيون كل يوم للبحث عن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حيص وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم خلال الفترة الماضية إلى 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي، لكنه تغير مع مرور الشهور.

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كم سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، يتساءل اللبنانيون عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 9 فبراير 2023، حيث وفق شاشات التداول، فقد تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء بين 64000 ليرة و64200 ليرة، وهو ما يدلل على انخفاض رهيب طرأ على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وحتى العملات الأوروبية الأخرى كاليورو أيضا.

سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين اليوم الخميس، سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يختلف عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية عند الصرافين أو في البنوك الرسمية، حيث بلغ سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد، لكن سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية يشهد تغيرات وتحديثات على مدار الساعة.