سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 9 فبراير 2023 في السوق السوداء، يشهد سعر الدولار الأمريكي في سوريا مقابل الليرة السورية استقراراً خلال تعاملات اليوم الخميس 9 فبراير 2023، إذ يسأل الآلاف من المواطنين في سوريا عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الخميس، لاسيما في ظل المتغيرات التي تطرأ على العملة السورية في سوريا نتيجة الأحداث والحروب التي تشهدها الدولة الشامية منذ سنوات، ولم تهدأ بعد، وهو ما أثر على الليرة السورية بالسلب مقابل العملات الأجنبية المتداولة تجاريا بين الدول العربية والغربية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 9-2-2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 9-2-2023، منذ نحو 12 عاماً وتتراجع قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بسبب الحروب والأحداث التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، إذ أدت الأحداث والاقتتال إلى انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وكذلك تعطل الاقتصاد السوري بشكل كبير، حيث خسرت الليرة السورية منذ عام 2011 ما يقارب من 99.3% من قيمتها، حيث كان الدولار الواحد يساوي 49 ليرة سورية، قبل التاريخ المذكور آنفاً.

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سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء، عامة ما تكون السوق السوداء في أي دولة هي مقصد المواطنين الذين يريدون شراء أو بيع العملات المحلية والأجنبية، كون السعر يكون أفضل من البنوك أو شركات الصرافة نوعا ما، حيث نرفق لكم سعر عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء السورية لليوم الخميس 9 فبراير 2023، ووصل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، نحو 7150 ليرة للشراء، و7250 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم، وفي هذه المقالة، ننشر لكم أيضا قيمة الـ 100 دولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، أو بمعنى آخر الـ 100 دولار كم ليرة سورية في الأسواق السورية لليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، حيث إن السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 715 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب من مليون إلا ربع ليرة سورية.