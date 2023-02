مشاهدة مباراة الوداد والهلال بث مباشر الآن في كأس العالم للأندية 2023، ينتظر جمهور كرة القدم في الوطن العربي انطلاق مباراة القمة بين الوداد المغربي والهلال السعودي ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت فلسطين الخامسة والنصف بتوقيت السعودية والمغرب، من مساء اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023، على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، إذ يتكفل في التعليق على المباراة هشام فرج، وفهد العتيبي، بينما تنقل المباراة العديد من القنوات الرياضية أبرزها قناة تي ان تي المغربية، واس اس سي الرياضية السعودية، فيما يقود المباراة ثلة من الحكام وهو، ايفان اركيس بارتون سيسنيروس من داخل الملعب، أما الحكم المساعد ديفيد موران سانتوس، وحكم مساعد ثانٍ كاثرين نيسبيت، أما الحكم الرابع فهو أندريس ما تونتي.

مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي بث مباشر الآن يلا شوت، لمشاهدة مباراة الهلال والوداد الرياضي على موقع يلا شوت بث مباشر اضغط هنا، إذ إن نادي الوداد المغربي يخوض المباراة بين جماهيره، كون المغرب هي الحاضن الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، إذ تعد له نقطة قوية ومهمة في سبيل تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، أما نادي الهلال السعودي بطل قارة آسيا يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، لذا من المتوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم مباراة قوية من العيار الثقيل، وهو ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لوضع بين أيديكم، مشاهدة مباراة الوداد والهلال بث مباشر الآن في كأس العالم للأندية 2023.

بث مباشر الآن مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية اليوم، يسعى نادي الوداد المغربي وهو بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، إلى تخطي نظيره الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا عام 2022، والتأهل لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية لأول في منذ تأسيس النادي، ليقابل فريق فلامينجو البرازيلي بطل الليبرتادورس، وعلى النقيض يرغب ويحرص الهلال بطل آسيا لتخطي الوداد وملاقاة ذات النادي البرازيلي.

