تشكيلة الأهلي ضد سياتل ساوندرز اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة، يحتضن ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية مباراة القمة بين نادي الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين والسعودية، السادسة والنصف بتوقيت المغرب، من مساء اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023، ويتولى مهمة تحكيم المباراة أنتوني تايلور، ومساعد الحكم، غاري بيسويك، ومساعد حكم ثاني ما نينغ، بينما سنقل المباراة قناة تي ان تي المغربية الرياضية.

معلق مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

معلق مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية، كل جماهير كرة القدم في الوطن العربي تترقب ثاني انطلاقة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد انطلاقته الأولى الكبيرة ضد اوكلانيد سيتي الأسترالي وهزيمته بثلاثية نظيفة، حيث يأمل جمهور المارد الأحمر في أن يواصل مشواره الناجح في البطولة ويتغلب على منافسه سياتل ساوندرز في الدوري الثاني من كأس العالم للأندية 2023، لا يضيف لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اسم معلق مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتكفل في التعليق على المباراة المعلق خليل فايد.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم في مونديال الأندية 2023

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم في مونديال الأندية 2023، المدرب السويسري مارسيل كولر يتلقى اشادات كثيرة هذه الفترة بسبب نتائج الأهلي الجيدة، حيث يسعى للتقدم للأمام في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتغلب على نظيره الأمريكي سياتل ساوندرز في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، بعدما تغلب على نظيره اوكلاند سيتي الأسترالي بثلاثية وسط اشادات بطريقة لعب نجوم الأهلي وخطط مارسيل كولر المدير الفني، لذا من المتوقع أن تكون التشكيل المتوقع للأهلي ضد سياتل ساوندرز اليوم على النحو التالي:- حراسة المرمي: محمد الشناوي، وخط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، وخط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، وخط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات.

🎥إليكم كواليس الفوز على أوكلاند سيتي بالامس ..لنصبح ثاني الأكثر تحقيقًا للفوز في مونديال الأندية بعد ريال مدريد 🦅🔝😍#كأس_العالم_للأندية #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/mpIbIWdrC8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 2, 2023

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية، من المقرر أن تنقل قناة Arryadia TNT HD قنوات تي ان تي الرياضية المغربية مباراة اليوم بين الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، وسنرفق لكم تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية 2023، إذ سنخصص الفقرة الأخيرة من التقرير الخاص بمباراة الأهلي ضد سياتل الأمريكي في إضافة تردد قناة tnt الرياضية المغربية لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم، إذ إن التردد على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11157. الاستقطاب: عمودي. معامل التصحيح: 4/3. سرعة الترميز: 27500.