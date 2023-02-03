أطعمة ومشروبات تحمي من البرد وتُشعرك بالدفء

تعد الأطعمة والمشروبات هي من المصادر الأساسية التي تساعد جسم الإنسان على الشعور بالدفء خاصة في ظل الطقس البارد.

ويسود فلسطين هذه الأيام طقس بارد ما يؤدى لانتشار الإنفلونزا، حيث يبحث الكثير من المتابعين لتدفئة أجسامهم ببعض الأطعمة التي يجب تناولها للمساعدة على تدفئة الجسم، وهي كما يلي:

أطعمة ومشروبات تحمي من البرد وتشعرك بالدفء

1- الموز:

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب، والماغنيسيوم، وهما مهمين لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل كبير، تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك، من بين الفوائد الصحية الأخرى.

2- الحمص:

احرص على تناول الحمص في الجو البارد حيث يحتوى الحمص على البروتين، والألياف، بدون وجود سعرات حرارية، ويفضل إضافة الليمون، فإنه يحتوي على فيتامين C المعزز للمناعة.

3- شرب القهوة:

من فوائد شرب القهوة الكافيين، يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم، فاحرص على تناول فنجان القهوة الساخن في الجو البارد بين يديك.

4- الزنجبيل:

يمكن أن يجعلك الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد، من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحفز توليد الحرارة، كما أنه يساعد على افراز العرق، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج، الحفاظ على دفئك هو واحد فقط من العديد من الفوائد الصحية لشرب شاي الزنجبيل.4.الشوفان..

5- الشوفان:

ابدأ يومك بإفطار ساخن من الشوفان أو أنواع أخرى من الحبوب، حيث يعتبر الشوفان مصدرا كبيرا للحبوب الكاملة والألياف، يمكن أن تحسن الألياف نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى شعورك بالامتلاء والدفء، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى.

6- البطاطا:

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة الشتاء الدافئة، تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين وتساعد على شعورك بالدفء.

7- شرب الماء:

طريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئًا هذا الشتاء هي شرب الماء، حيث أن الماء يحافظ على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، يتسبب الجفاف في انخفاض درجة الحرارة الأساسية، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، تقل احتمالية شرب الناس للماء عندما يكون الجو باردًا بالخارج لأنهم لا يشعرون بالعطش، قد ترغب في حمل زجاجة ماء معك لتكون بمثابة تذكير.

8- اللحوم الحمراء:

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، مصدر جيد للحديد، الحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة، يمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضًا فيتامين ب 12، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.