أسباب وراء فقدان الرجال الوزن أكثر من النساء

تُصاب النساء في العادة بحالة من اليأس بسبب انخفاض الرجال الوزن أكثر منهن ، لأسباب غير معروفة .

موقع "Health" أوضح سبب التقرير أسباب تجعل فقدان الوزن عند النساء أصعب من الرجال:

*النساء لديهن كتلة عضلية أقل

العضلات هى العنصر النشط فى الجسم، وكلما زادت كتلة العضلات زاد عدد السعرات الحرارية التى يمكن أن يحرقها الشخص بشكل افتراضى.

*جسم الأنثى مصمم لتخزين الدهون أكثر

تخزن النساء دهونًا أكثر من الرجال، حيث تحتاج إلى الدهون الزائدة للولادة، وإنتاج الهرمونات وكذلك الرضاعة الطبيعية.

* تأتى المشاعر فى طريق رحلة فقدان الوزن

يمر جسمك بسلسلة من التغيرات الهرمونية، وهذا يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة.

*النساء يتناولن الكثير من الطعام

تقوم النساء عمومًا بالكثير من المهام لأنهن يقمن بإدارة العمل والمنزل والأسرة والأطفال والالتزامات الاجتماعية وغير ذلك الكثير، لذلك فهم أكثر عرضة للوصول إلى وجبة خفيفة مريحة قد لا تكون خيارًا صحيًا حتى أنهم قد يأكلون أطعمة غير صحية عندما يكونون متوترين.

*اتباع نظام غذائى صحى لفقدان الوزن للنساء

من المفترض أن يكون النظام الغذائى روتينًا غذائيًا بسيطًا يمكن للمرأة اتباعه لسنوات لذلك، يجب أن يركز النظام الغذائي الذي يساعد في إنقاص الوزن على توفير العناصر الغذائية الصحيحة في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة