تعرف على الأطعمة الخارقة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 م
02 فبراير 2023
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الأطعمة الخارقة وهي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الفرد لذلك أطلق عليها الأطعمة الخارقة ومعظمها نباتية كما وأنها تضم بعض الأسماك ومنتجات الألبان.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بمصطلح "الأطعمة الخارقة" بشكل علمي، دون وجود معايير لما هو طعام "خارق" وما هو "غير خارق" إلا أن جمعية القلب الأمريكية، وصفت بعض الأطعمة بأنها ذات قيمة غذائية أكثر من غيرها.

التوت الأزرق:

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يتصدر عرش "الأطعمة الخارقة" لغناه بالفيتامينات والألياف القابلة للذوبان والمواد الكيميائية النباتية.

وأثبتت عدد من الأبحاث التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية عام 2015، على أن تناول التوت بانتظام يقلل مستويات الالتهاب داخل الجسم بدرجة كبيرة ، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض قلبية معينة عند الفتيات الصغيرات في السن.

الكرنب:

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يحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات "أ ، ج ، ك" بالإضافة للألياف والكالسيوم.

البطاطا الحلوة:

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البطاطا إلى "الأطعمة الخارقة" لتشابه فوائده مع الخضراوات الورقية، وتعتبر مصدر للألياف وفيتامين أ .

المكسرات :

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تحتوي على مستويات عالية من المعادن والدهون الصحية، لكن لها جانب سلبي حيث تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

السمك:

سمك
 

 سمك السلمون والسردين والماكريل وبعض الأسماك الدهنية الأخرى غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الرمان:

طريقة-عمل-عصير-الرمان-1566828008.jpg
 

"الرمان" من الفاكهة المهمة لاحتوائه على الإيلاجيتانين له خصائص مضادة للسرطان، كذلك التوت الأحمر، الذي يحتوي أيضا على حمض الإيلاجيك.

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