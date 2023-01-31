موعد رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 1- نسبة رواتب السلطة لهذا الشهر وزارة المالية، يبدأ موظفو السلطة الفلسطينية في غزة والضفة في الاطلاع على موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر، لاسيما مع طفو أنباء على السطح بوجود أزمة مالية تعاني منها قيادة السلطة جراء اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال المقاصة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، وهو ما يعني انذار شؤم بالنسبة لهم، لأن مصادرة أي أموال للسلطة يدفع ثمنها الموظف سواء في تأخير استلام الراتب أو بنسبة الراتب والمستحقات، لهذا فإن موعد رواتب السلطة الفلسطينية يشغل بال الكثير منهم لاسيما موظفو السلطة في قطاع غزة.

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية هذا الشهر

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية هذا الشهر، الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة تخرج كل يوم بتصريح صحفي تقول فيه إنها ستنفذ عقوبات على السلطة الفلسطينية، لأسباب عدة منها دفع رواتب الأسرى والأسرى المحررون، إضافة إلى العمليات الفدائية المتكررة التي تخرج من المناطق التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، أبرز هذه العقوبات هي اقتطاع أموال المقاصة ومصادرتها، وهو ما يدفع الموظف للتفكير في المصير الذي سينتظره.

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ما نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 1 2023

ما نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 1 2023، على الرغم من عدم تحديد موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 1 2023، إلا إن الكثيرين منهم يبحثون عبر الانترنت عن موعد ونسبة صرف رواتبهم، خاصة مع ظهور بوادر لأزمة محتملة بسبب اقتطاع أموال المقاصة الخاصة بها من الحكومة الإسرائيلية، لذا يتابع فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تطورات نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، وسينشرها لكم فور صدورها من المصادر المطلعة فوراً.

متى صرف رواتب السلطة شهر 1 وزارة المالية رام الله

متى صرف رواتب السلطة شهر 1 وزارة المالية رام الله، أعلنت وزارة المالية في حكومة د. محمد اشتية الشهر الماضي أن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة 80%، وبحد أدنى 2000 شيكل، ونسبة المتأخرات 5%، وما يتبقى من مستحقات للموظفين هي مستحقات لهم لدى الوزارة، لكن التوقعات تشير إلى صرف ذات النسبة من رواتب موظفي السلطة لشهر 1 2023، مع اختلاف في نسبة المتأخرات أو قد تساويها.