أغذية تعزز المناعة في الشتاء

تنشر الأمراض في فصل الشتاء بصورة كبيرة بين المواطنين ، حيث يبحث كل فرد منا على أهم الأطعمة التي يمكن أن تعزز من مناعة الأجسام .

نقدم لكم أهم الأطعمة لتعزيز المناعة :

*الأغذية الغنية بفيتامين ج وتضم :





الحمضيات "البرتقال والليمون "

الفلفل الأخضر والأحمر والبروكلي

الخضراوات الورقية والطماطم الغنية بفيتامين “ج” والكالسيوم

البرتقال والليمون من الأغذية الغنية بفيتامين سي (غيتي)

*البروتينات

تعد البروتينات جزءًا من الأجسام المضادة التي تعد مكونًا رئيسيًّا لجهاز المناعة الصحي، ويمكن الحصول عليها من :

فول الصويا

الألبان





البيض

البقوليات

العدس





الحبوب الكاملة

المكسرات

البذور واللحوم الخالية من الدهون.

الألبان والبيض من الأغذية الغنية بالبروتينات (غيتي)

*فاكهة الكيوي الخضراء

هذه الفاكهة المنعشة مصدر غني لفيتامين “ج”، وهي تساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع تخثره، وعلى تحسين الرؤية، والقضاء على “الجذور الحرة” داخل الجسم وهي جزيئات ضارة تسبب أحيانا تلفا في خلايا الجسم.

*فاكهة الكيوي الخضراء (غيتي)

*حمض أوميغا-3

تناول أوميغا-3 الموجودة في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والزيوت النباتية في الشتاء البارد، يؤدي أيضا دورا محوريا في تقوية الاستجابة المناعية للجسم، ويعزز صحة الدماغ والقلب، ويقوي نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم البكتيريا والفيروسات الضارة.





*أوميغا-3 موجودة في الأسماك الدهنية (غيتي)

*الأعشاب والتوابل

*الكركم والزنجبيل والفلفل الأحمر على تقوية جهاز المناعة (غيتي)

* الثوم

*فيتامين “د”

فيتامين “د” -الذي يُطلَق عليه فيتامين أشعة الشمس أيضا لأن الجلوس في شمس الصباح بضع دقائق يساعد الجسم على تنشيط هذا الفيتامين- يعتبر من المغذيات الدقيقة الأساسية لتقوية جهاز المناعة، ويمكن الحصول على فيتامين “د” من الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان وصفار البيض والحبوب وعصير البرتقال.

*الفيتامين “دي” من المغذيات الدقيقة الأساسية لتقوية جهاز المناعة (غيتي)

*البطاطا الحلوة





تحتوي على كميات كبيرةٍ من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي تساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم للعمل بشكلٍ سليم وصحي تحت ظروف البرد القاسية.