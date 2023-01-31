ما هي الفوائد التي يجنيها الجسم من الشكولاته؟ طبيب يوضح

كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف، اليوم الثلاثاء، عن الفوائد التي يجنيها جسم الانسان من تناول الشكولاتة.

وقال ألكسندر مياسنيكوف خلال برنامج تلفزيوني:" إن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي، لا يمكن الاستغناء عنه"، مبيناً أن العديد من الجمعيات الطبية، نصحت بتناول الشوكولاتة لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية- الفواكه والخضروات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم.

وبين أن الشوكولاتة تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا، منواها إلى أن الشكولاتة التي ينصح تناولها ليستفيد منها الجسم الشكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو، حيث يكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوح كامل، وليس الشكولاته التي تحتوي في مكوناتها على الحليب.

كما بين مياسنيكوف، إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مواد نشطة بيولوجيا، تحسن المزاج، وكذلك مواد تخفف السعال. والشوكولاتة تقوي الأوعية الدموية، لذلك هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض الزهايمر، موضحاً أن الشوكولاتة تنشط وتنعش، ولأنها مصدر للكافيين، حيث تحتوي على نسبة أقل بقليل مما في القهوة والشاي. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنهم تناولها.

وأضاف :" تعتبر الشوكولاتة مضادا طبيعيا للأكسدة، لأنها تحتوي على مواد تحفز السيروتونين والأسيتوسين"، خاتماً حديثه "حبوب الكاكاو هي في الواقع دواء سحري".