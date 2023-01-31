سبب وفاة الدكتورة السعودية فاطمة نصيف، تصدر خبر وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة السعودية فاطمة نصيف، كافة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة السعودية التي قدمت التعازي واعربت عن حزنها لفراق الدكتورة فاطمة نصيف، متسائلة عن سبب وفاة الدكتورة فاطمة نصيف التي تعتبر من أبرز الدعاة السعوديين والتي قضت قرابة الـ50عاماً في الدعوة وخدمة القران الكرام، لهذا وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الداعية السعودية فاطمة نصيف.

وفاة الدكتورة السعودية فاطمة نصيف

واليوم الثلاثاء، أعلن الحساب الرسمي لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عبر موقع "تويتر"، وفاة الداعية الإسلامية فاطمة بنت عمر نصيف، عن عمر يناهز 80 عامًا بعد قضاء أكثر من 50 عامًا في الدعوة وخدمة القرآن الكريم.

وارفاق الحساب الرسمي مع خبر الوفاة، تعزية بوفاة الداعية السعودية فاطمة نصيف:" يتقدم رئيس (خيركم) وجميع منسوبيها بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل نصيف في وفاة د .فاطمة نصيف رئيسة القسم النسائي بخيركم سابقًا وعضوة الجمعية العمومية، عن عمر يناهز الـ80 عاماً قضت معظمها في خدمة القرآن تغمدها المولى بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته (وإنّا لله وإنّا إليه راجعون).

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من هي الدكتورة فاطمة نصيف

والداعية فاطمة نصيف تعتبر من أول سعودية تنال جائزة رائدة العمل النسوي والثقافي والخيري في المملكة من اثنينية عبدالمقصود خوجة، وأول سعودية تنال جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 2010م، كما أنها حصلت على جائزة الشخصية المميزة في العمل التطوعي من كلية دار الحكمة بجدة عام 1428هـ، كما حصلت على جائزة الدعوة والتعليم والشباب في مجال العمل الدعوي عام 1430هـ.





سبب وفاة فاطمة نصيف

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "سبب وفاة الدكتورة السعودية فاطمة نصيف"، سنرفق لكم أبرز المحطات التي رافقت الداعية السعودية الدكتورة فاطمة نصيف، فقد حاصلة على شهادة الدكتوراه في الكتاب والسنة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وعملت رئيسة جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم.

كما عملت عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبدالعزيز لمدة 19 عامًا، و أشرفت على العديد من الرسائل والبحوث العلمية، كما شغلت منصب الرئيس للجنة النسائية بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بالإضافة لعضو في العديد من اللجان والهيئات العالمية والاستشارية.

وساهمت في إنشاء قسم الدراسات الإسلامية وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز عام 1980 م، فضلا عن نيلها جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي.

السيرة الذاتية فاطمة نصيف

وعقب اعلان وفاة الدكتورة فاطمة نصيف، زادت عمليات البحث من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الدكتورة فاطمة نصيف، لهذا وبعد مطالعة ومتابعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تبين أن سبب وفاة الدكتورة الداعية السعودية فاطمة نصيف هو اصابتها بمشاكل صحية أدت لتدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، وهو لم يتأكد من صحته فريق العمل