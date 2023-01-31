سبب مرض الفنان السعودي خالد الرفاعي، بعد تصريحاته المثيرة وفقاً للعديد من السعوديين، تصدر الفنان الكوميدي السعودي خالد الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة السعودية، والتي تداولت تصريحاته ومرضه بين المحزن والمقلق بين معجبي الفنان السعودي خالد السعودي، وأكثر ما رصده فريق العمل هو مرض خالد الرفاعي، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة طبيعية مرض الفنان السعودي خالد الرفاعي.

سبب مرض الفنان السعودي خالد الرفاعي

والفنان السعودي خالد الرفاعي هو ممثل كوميدي سعودي، ظهر اسمه في 1980م، وقد بدء مشواره الفني في تقديم المسرحيات والمسلسلات بالإضافة لبرامج الكاميرا الخفية، وخالد الرفاعي متزوج ورزقه الله بنت وحيدة أسمه (زينب).

ومساء أمس الاثنين 30 يناير 2023، وخلال برنامج يا هلا على قناة روتانا الخليجية، أحدث الفنان خالد الرفاعي حالة من البلبلة في أوساط الفن السعودي وخاصة زملاء العمل والمهنة ، معاتباً إياهم بالتقصير بحقه وعدم التواصل معه

سبب مرض خالد الرفاعي

وسط تفاعل جمهوري واسع مع تصريحاته التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 48 ساعة ماضية، بين مرحب بالتصريحات وأخر منتقد لهذه التصريحات التي اعتبره البعض غير مناسبة من الفنان القدير خالد الرفاعي.

وما ظهر عليه الفنان خالد الرفاعي خلال برنامج يا هلا، جعل من اسمه محط عمليات بحث متواصلة ومستمرة بحثاً عن طبيعية ومرض الفنان السعودي خالد الرفاعي، الذي أوضح أنه يواجه صعوبة في دفع تكاليف علاج مرضه.





ما هو مرض الفنان السعودي خالد الرفاعي

وبين أن سبب مرض الفنان خالد الرفاعي أنه يعاني من مرض عضال في الرئة وعدة مشاكل صحية آخرى، و إن مرضه يتمثل في نقص الأكسجين وذلك بحسب ما أبلغه به الأطباء في مدينة الملك فهد الطبية ، حيث أن هذا المرض أصيب به بسبب التدخين إذ كان يدخن يوميا قرابة 80 سيجارة.

مرض الفنان خالد الرفاعي

وضمن مقالنا سبب مرض الفنان السعودي خالد الرفاعي، فقد اشتكى الفنان خالد الرفاعي من تجاهل زملائه في الوسط الفني بكلمات مؤثرة خلال لقائه الخاص في برنامج "ياهلا".

وقال الرفاعي : الوسط الفني اللي احنا عايشين فيه تراه جاحد ثم جاحد ثم جاحد" وتابع : " يعني أنا مريض الآن وغيري كثير من الفنانين ما أبغى تتصل بي مجاملة ، ترا اللي فيني اليوم من نقص الأكسجين وتعبي ما أدعي على أحد بس هيجيك يوم وتتعب وتحتاج من يقول لك آلو كيف حالك غير عيالك".

كنت أدخن 80 سيجارة في اليوم..

الفنان خالد الرفاعي يكشف عن طبيعة مرضه الخطير بسبب التدخين@KhalidAlrfaei0@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MirF3fwu4m — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2023

ما هو مرض الفنان خالد الرفاعي

ولفت إلى أن معظم من يستغني عن الفنانين القدامى ، هم المنتجين وبعض القنوات ، متسائلاً : " الشباب الجديد اللي عمره 20 ولا 30 ما له أب ولا جد ؟! في ممثلين كبار يلعبون هذه الشخصيات" .

وطلب "الرفاعي" أن يكون هناك التفاتة للفنانين القدامى وتقديرهم ، وأن يكون هناك نقابة للفنانين ويوضع بها صندوق لجمع الأموال من أعمال الفنانين لمساعدة من يمرض أو يحدث له ضائقة .