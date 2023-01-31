تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، يلتقي الأهلي المصري، يوم غدٍ الأربعاء، غريمه في بداية مشواره للحصول على لقب كأس العالم للأندية المقامة في المغرب أوكلاند سيتي وسط حضور جماهيري كبير متوقع لهذا المباراة التي ستظهر النوايا التي يعكف عليها النادي الأهلي المصري تحقيقها في هذه البطولة.

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ومباراة الأهلي و أوكلاند سيتي ستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القدس الشريف وكذلك العاصمة المصرية القاهرة، فيما ستقام بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة العاشرة وستنقل عبر قناة Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج.

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 3 فرق عربية، الوداد ممثلًا عن البلد المستضيف، والأهلي وصيف دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وقبل المباراة رصد وطالع فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن مباراة الأهلي المصري و أوكلاند سيتي، خاصة من ناحية التشكيلية المتوقعة للأهلي المصري أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، وهو ما سنوضح وسنرفقه لكم متابعين الكرام في هذه المقالة التي حصصاها لكم فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

تشكيلة الأهلي أمام أوكلاند سيتي

ولكن قبل توضيح لكم تشكيلية الأهلي المصري أمام أوكلاند سيتي، سنوضح لكم أن هذه المباراة ليست الأولي التي تجمع فريق الأهلي المصري و أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فقد جمعت مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي بتاريخ 2006/12/10 لنفس البطولة ، حقق فيها الأهلي المصري فوزاً بهدفين دون رد، جاءت في الدقيقة 51 باقدام (أمادو فلافيو( وفي الدقيقة 74 للنجم المصري العالمي محمد أبو تريكة.

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تشيكل الأهلي المتوقع ضد أوكلاند سيتي

وحول تشيكلية النادي الأهلي المتوقعة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، فبحسب العديد من الصحف المصرية والقريبة من النادي الأهلي، فقد قرر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر مواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديان- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- كهربا.