مرتضى منصور يتوعد الأهلي.. وهذا هو السبب..!

توعد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، غريمه نادي الأهلي، بسبب لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا"، وذلك بشكوى ثلاثية الأبعاد.

وكان قاد كهربا منتخب الأهلي إلى الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، السبت الماضي، في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

ونجح كهربا في قيادة الفريق للتفوق 3-1 على سموحة، في نصف نهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة استمرت لـ6 أشهر بسبب الإيقاف، بداعي فسخ تعاقده مع "الفارس الأبيض".

وقال مرتضى منصور:" أن مشاركة كهربا مع الأهلي ضد فريقي سموحة والزمالك لم تكن قانونية، بسبب عدم دفع الغرامة المالية المُوقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "مشاركة كهربا ضدنا ليست قانونية، وأرسلت مذكرة شكوى لـ3 جهات، وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد المصري، ورابطة الأندية".

وتابع منصور ساخراً بقوله : "أنا خائف وأرتعد الآن لأنه تقدم بشكوى ضدي".

جدير ذكره أن فريق الأهلي تقدم إلى الجهات الثلاث التي أرسل إليها مرتضى منصور شكواه، بشكوى ضد رئيس الزمالك بداعي تعديه لفظياً على كهربا عبر العديد من وسائل الإعلام وعبر القناة الرسمية للقلعة البيضاء.