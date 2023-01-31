البيض بَريء من أمراض القلب

ربطت دراسة سابقة علاقة البيض وأمراض القلب وخاصة لارتباطه بارتفاع الكوليسترول الذي حذرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل.

دراسة جديدة فندت كافة الدراسات السابقة وأكدت على فوائده البيض لصحة القلب.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients Journal"، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيا، "يبدو أنه يحمي" من مرض القلب.

الدراسة أجريت على أكثر من 3 آلاف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة 60 في المائة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شارك 3042 رجلا وامرأة من اليونان في التجربة، حيث تم ملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه في الأسبوع، إما كليا أو كجزء من وصفة.

بعد مرور عقد من الزمان، أصيب 317 منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير الأمراض القلبية الوعائية إلى أي حالات تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، مالتي تعد من الأسباب الرئيسي للوفاة والعجز في الكثير من الدول، لكن كما هو الحال مع العديد من الحالات الطبية، يمكن تقليل مخاطر الإصابة من خلال التمتع بنمط حياة صحي.