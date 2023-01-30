موعد أول يوم صيام في رمضان 2023-1444 هـ، يهتم المسلمون في جميع بقاع الأرض في البحث عن موعد شهر رمضان المبارك 2023، لاسيما وأنه بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الفضيل على المسلمين جميعاً، كما أعلنت الكثير من المراصد الفلكية عن موعد أول يوم من رمضان 1444-2023، حتى يتحضر له المسلمون ويتجهزون لاستقبال الضيف العزيز على قوبهم، حيث يتم تحري هلال شهر رمضان كل بعد غروب شمس من يوم 29 لشهر شعبان من كل عام، أي مع آذان المغرب مباشرة.

كم يوم تبقى على شهر رمضان 2023

كم يوم تبقى على شهر رمضان 2023، لم يتبقى الكثير على قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2023، حيث تتصدر محركات البحث المختلفة حلول، موعد صيام أول يوم من رمضان لهذا العام، إذ تبقى نحو شهر ونصف على قدم الضيف الخفيف وأكثر قليلاً، وهو خبر جيد للمسلمين جميعاً، لكن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سيرفق موعد شهر رمضان 2023 فلكيا خلال هذه المقالة.

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متى يبدأ شهر رمضان لهذا العام 2023

متى يبدأ شهر رمضان لهذا العام 2023، على الرغم التقارير الصادرة عن الجهات المختصة في بعض الدول حول موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023، حسب المعاهد الفلكية وغيرها، إلا إن هناك مسلمة واحدة فقط، وهي الصوم عند رؤية هلال رمضان فقط، حيث قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

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موعد شهر رمضان 2023 فلكيا

موعد شهر رمضان 2023 فلكيا، يوم 29 من شهر شعبان يتجهز المسلمون لتحري هلال لشهر رمضان، حيث يبدأ المسلمون في التحري عن هلال شهر رمضان 2023-1444 هـ مع غروب الشمس، حيث إن ظهر هلال رمضان بشهادة أصحاب الحق والمختصون، فإن المسلمين يصومون في اليوم الثاني، أما في حال تعذر رؤية هلال رمضان، فإن المسلمين يصومون ثلاثين يوماً كاملا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته".