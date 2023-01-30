امساكية شهر رمضان في مصر 2023- مواقيت الصلاة في مصر رمضان 1444، يحل شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري- 2023 ميلادي على العالم فلكياً بتاريخ 23-3-2023، حيث يحتفل المسلمون في استقبال الشهر الفضيل، إلا إن الملايين تبحث عن امساكية شهر رمضان 2023 ومواقيت الصلوات، خاصة أذان الفجر لأداء الفجر حاضراً، وقبل ذلك تناول طعام السحور، إضافة إلى أذان المغرب استعدادا للإفطار، حتى يتمكن الناس من الانتهاء من أعمالهم في الأوقات المناسبة.

امساكية رمضان 2023 في مصر

امساكية رمضان 2023 في مصر، هذه المقالة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ستختص في نشر والحديث عن امساكية شهر رمضان 2023 في مصر 1444، حيث يبحث المصريون عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان العظيم، لذلك سنرفق امساكية شهر رمضان 1444 هجري الخاصة بجمهورية مصر العربية، حتى يكون المصريون على اطلاع ويستعدون لهذا له جيداً.

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امساكية رمضان في مصر 1444- 2023

امساكية رمضان في مصر 1444- 2023، امساكية رمضان هي منبه بالنسبة للمسلم الصائم خاصة في أيام الشهر الفضيل، فهي التي تعرفه عن مواقيت الصوات الخمس، إضافة إلى أنه تطلعه على وقت الإقامة أيضا، ناهيك عن أنها بوصلته في التعرف على موعد السحور والافطار، ووفق المعهد المصري بالحسابات الفلكية لتحديد مواعيد الصلاة والإقامة، فإننا سننشر لكم تفاصيل امساكية شهر رمضان 2023 في مصر.

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مواقيت الصلاة في رمضان في مصر 2023

مواقيت الصلاة في رمضان في مصر 2023، سيمت امساكية رمضان بهذا الاسم، لأن المسلم الصائم يُمسك عن تناول الطعام والشراب ويُعلن الصيام منذ أذان الفجر وحتى سماع أذان المغرب، حيث إن أول يوم رمضان في مصر 2023 يوم 32 مارس 2023، حيث إن مدة ساعات الصيام تصل إلى 13 ساعة و59 دقيقة، في حين يؤدي المؤذن أذان المغرب أول يوم رمضان 6:08 دقائق، أما موعد أذان الفجر 4:29 دقيقة، وإلى هنا نختم هذا التقرير، امساكية شهر رمضان في مصر 2023- مواقيت الصلاة في مصر رمضان 1444.