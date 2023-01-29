مشروبات في أول النهار لإنقاص الوزن

كشف موقع "Health" الصحي عن دراسة اثبتت ان شرب العديد من المشروبات في بداية اليوم كفيلة لانقاص الوزن ، وخاصة في ظل تناول نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة.

وعن المشروبات الصحية في بداية اليوم وكفيلة لإنقاص وزنك :

1. شاى الأعشاب :

شرب كوب من شاى الديتوكس العشبي فى الصباح على بدء رحلة إنقاص الوزن، كونه يحتوى على مزيج من الأعشاب، مثل الهندباء والزنجبيل والعرقسوس، التى تساعد على إزالة السموم من الجسم والمساعدة فى إنقاص الوزن.

*الهندباء هو مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد فى احتباس الماء والانتفاخ

*الزنجبيل فى الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي.

* للعرقسوس أن يوقف شهيتك،

* شرب شاى الديتوكس العشبي أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ما يجعله خيارًا ممتازًا لبدء يومك به.

2. الكركم :

التوابل التى لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم يمكن أن يساهم الالتهاب فى زيادة الوزن، لذا فإن تقليله يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

*مسحوق الكركم بالماء الدافئ وقليل من العسل أو الليمون يمكن أن يصنع مشروبًا لذيذًا وصحيًا لتبدأ يومك به.

*ماء الكركم على الهضم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ.

3. مشروب خل التفاح

عنصر شائع لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي. يمكن أن يساعد شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون في الصباح على تهدئة جسمك وتقليل الانتفاخ.

حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تكسير الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم ، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

4. ماء الليمون:

طريقة منعشة وصحية لبدء يومك الليمون غني بفيتامين C ، والذي يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، كما أنه يحتوي على البكتين ، وهو نوع من الألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل الشهية.

يمكن أن يساعد شرب ماء الليمون في الصباح على طرد السموم والمساعدة على عسر الهضم، يمكن أن تساعد حموضة الليمون أيضًا في تقوية الجسم ، مما يقلل من الانتفاخ والالتهابات.