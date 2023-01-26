سعر جرام الذهب في العراق اليوم الخميس 26-1-2023- أسعار الذهب في العراق اليوم، سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق الخميس 26 يناير 2023، صعوداً بسيطا مقارنة بيوم أمس الأربعاء، وفق تداولات البورصة العراقية لأسعار الذهب، لذا تابعوا معنا هذه المقالة حتى نهايتها لتتعرفوا على سعر جرام الذهب في العراق اليوم الخميس، كوننا في هذه المقالة سننشر أسعار الذهب في العراق اليوم بالدينار العراقي.

أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي

أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي، فريق تحرير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سيضيفون في هذه المقالة تحديثات أسعار الذهب في العراق اليوم، سواء غرام الذهب أو أوقية الذهب أو جنيه الذهب وحتى كيلو الذهب بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، إذ ارتفع سعر جرام الذهب في العراق بمقدار 2,294 دينار عراقي للأوقية ليصل إلى 2,825,369.65 دينار عراقي للأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالدينار العراقي والدولار

سعر جرام الذهب عيار 21 بالدينار العراقي والدولار، ويعد الذهب عيار 21 من أبرز عيارات الذهب والأكثر بيعا وشراء في الأسواق العراقية والعربية، حيث نرفق لكم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق بالدينار الراقي والدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، 79,475.94، و79,411.41 للبيع والشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق بالدولار فقد بلغ $54.79.

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سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي

سعر الذهب في العراق بالدينار العراقي، يبحث العراقيون عن سعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 24، وعيار 18، وعيار 14، بالدينار العراقي والدولار الأمريكي لليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث بلغ سعر وحدة الذهب دينار عراقي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 91,417 دينار $62.61 سعر الذهب عيار 22 83,799 دينار $57.40 اسعار الذهب عيار 21 79,992 دينار $54.79 اسعار الذهب عيار 18 68,564 دينار $46.96 سعر الذهب عيار 14 53,327 دينار $36.53 سعر الذهب عيار 12 45,708 دينار $31.31 اسعار أوقية الذهب 2,843,058 دينار $1,947 اسعار جنيه الذهب 639,932 دينار $438.31 اسعار كيلو الذهب 91,416,656 دينار $62,614.