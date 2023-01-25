سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 26 يناير 2023، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء السورية، وكذلك البنوك والشركات والمصارف الرسمية وفق تعاملات وتداولات صباح اليوم الخميس 26-1-2023، وسط شح كبير للعملة الأمريكية في الأسواق السورية، حيث سنضعكم في تفاصيل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس في البنوك والسوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في سوريا بالسوق السوداء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في سوريا بالسوق السوداء، حيث يزيد البحث عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في الأسواق السوداء ومكاتب الصرافة وغيرها، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث قال تار العملة في السوق السوداء السورية إن سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 26 يناير 2023، في السوق السوداء إلى 6670 لليرة للشراء، و6730 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، السوريون يعيشون أوضاعا مأساوية، سواء سياسية أو اقتصادية ومعيشية أدت إلى تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، لأكثر من 6670 ليرة لكل دولار واحد، وهو ما يعني أن 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم، نحو 673 ألف ليرة سورية.

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سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء، العملة الأمريكية ليست وحدها وجهة السوريين بل ان هناك الكثير من الناس في سوريا تبحث عن سعر اليورو في البلد الشامي، حيث قفز سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في سوريا في السوق السوداء ليصل إلى 7239 ليرة للشراء، و7309 ليرات للبيع، مقابل، 7202 ليرة للشراء، و7261 ليرة للبيع، سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 26 يناير 2023، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، سعر صرف الدولار مقابل الليرة في سوريا بالسوق السوداء.