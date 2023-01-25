سعر صرف الدولار أا الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يناير 2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2023، يبحث الكثير من المصريين عن سعر صرف الدولار في مصر في التعاملات اليومية، بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في مصر في أحدث تداولات يومية.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهدت أسعار الدولار استقراراً نسبياً في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2023، و في التقرير التالي نرصد لكم سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

و شهد سعر الدولار تبايناً اليوم في مصر، و صعد مقتربا من 29.89 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين فقط عن معاملات أمس، وفي مصرف أبو ظبي التجاري سجل سعر الدولار اليوم داخله 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري و بنك مصر اليوم 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم 29.84 للشراء و29.94 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.