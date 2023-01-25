مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس الملك الآن بث مباشر يلا شوت، أسفرت قرعة بطولة كأس ملك اسبانيا عن مواجهة نارية بين برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك 2022-2023، حيث يأمل برشلونة في تخطي عقبة سوسيداد العنيد كما تخطى عقبة أتلتيكو سبتة في دور الـ 16، خاصة بعد عودة الثلاثي إلى التشكيل الأساسي للبرسا وهم الهداف روبرت ليفاندوفسكي وصخرة قلب الدفاع أراوخو، والهولندي فرانك دي يونج، حيث يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو المباراة المهمة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، في اطار ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، كما سيتكفل في التعليق على المباراة حماد العنزي، وتنقل المباراة SSC1 HD الرياضية السعودية، ونحن يحتم علينا دورنا أن نجعلكم تشاهدوا، مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس الملك الآن بث مباشر يلا شوت.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مباشرة اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مباشرة اليوم يوتيوب، برشلونة يرغب في تخطي نظيره في مباراة اليوم ريال سوسيداد، كما تغلب على أتلتيكو سبتة، حيث يأمل الوصول إلى نهائي كأس ملل اسبانيا وحصد اللقب كما حصد قبل أسبوع لقب نهائي السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بعد أن هزمه بثلاثية لهدف وحيد، لذا يهتم مشجعو برشلونة في مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس الملك الآن بث مباشر يلا شوت، الذي سيرفقه لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

طالع أيضا.. من هو مدرب نادي الزمالك الجديد بعد إقالة فيريرا

بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأربعاء 25-1-2023

بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأربعاء 25-1-2023، برشلونة سيحرص على إضافة لقب جديد إلى خزائنه المليئة بالكؤوس، لأنها تدفع بالثقة في قلوب اللاعبين الذين حصدوا كأس السوبر الاسباني قبل أسبوع، وتدفعهم للمنافسة على كل الألقاب القادمة المقبلة بقيادة تشافي، كما إن الأخير يسعى لإضافة لقبه الثاني خلال مسيرته مع برشلونة، ويرغب برشلونة نفسه إضافة اللقب الـ 32 في تاريخه الطويل الناجح بكأس الملك، لذا ستكون مباراة مثيرة يبحث الملايين عن، رابط لمشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم كورن اون لاين.

برشلونة وسوسيداد بث مباشر في كأس الملك

برشلونة وسوسيداد بث مباشر في كأس الملك، تاريخ برشلونة ناجح جدا في حصد كأس الملك، إذ يعتبر أكثر ناد اسباني حاز على اللقب، وفي المقابل لم ينجح ريال سوسيداد في الفوز على البرشا في ملعب كامب نو منذ 32 عاماً، ويسعى إلى فك العقدة والتغلب على البرشا وبلوغ نصف نهائي البطولة، حيث لم يفز النادي الأندلسي بها منذ سنوات طويلة، ولمشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اضغط على هذا الرابط.