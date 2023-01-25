من هو مدرب نادي الزمالك الجديد بعد إقالة فيريرا، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي عن إقالة المدير الفني لناديه البرتغالي جيزوالدو فيريرا، بعد سوء النتائج، لاسيما عقب الهزيمة من نادي الأهلي بثلاثية لصفر، وفشله في التأهل لنهائي كأس مصر 2023، إضافة إلى آخر هزيمة تلقاها من نادي غزل المحلة بهدفين لهدف وهي التي أدت إلى انفصال الزمالك عن مدربه رسمياً، حيث إن السؤال الذي يراود عشاق نادي الزمالك، من هو مدرب الزمالك الجديد؟

من هو مدرب الزمالك الجديد

من هو مدرب الزمالك الجديد، التقارير جميعا أشارت إلى أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وإدارة النادي اجتمعوا على إقالة فيريرا عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثة أهدف دون رد، إلا أن القرار تأخر قليلاً وجاء بعد الهزيمة أمام نادي غزل المحلة بهدفين لهدف، وبهذا الصدد شاعت أخبار عدة عن المدرب الجديد الذي اختاره نادي الزمالك ليخلف فيريراً، إذ يوضح لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، من هو مدرب الزمالك الجديد، وهل تعاقد الزمالك مع مدرب جديد؟

إقرأ أيضا.. الزمالك يقيل مدربه بعد خسارته أمام غزل المحلة

هل تعاقد الزمالك مع مدرب جديد

هل تعاقد الزمالك مع مدرب جديد، سؤال يراود عشاق نادي الزمالك، حيث يتساءلون من سيكون مدرب نادي الزمالك الجديد بعد إقالة البرتغالي فيريرا الذي ترك النادي في خامس ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم الزمالك، وعن سؤال، من هو مدرب الزمالك الجديد، حيث أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع مدرب جديد يخلف فيريرا، وهو تعيين المدرب اسامة نبيه خلفا له.

من مدرب الزمالك المصري الجديد

من مدرب الزمالك المصري الجديد، بعد هزائم متتالية قرر نادي الزمالك اقالة المدرب البرتغالي، وتعاقد مع مدرب جديد وهو اسامة نبيه يلقوم بتغيير مسار نادي الزمالك الذي يقطن الآن في المركز الخامس بعيداً كل البعد عن المتصدر غريمه التقليدي الأهلي، كما إنه فشل في التأهل إلى نهائي كأس مصر لعدما تلقى هزيمة من نظيره بيراميدز، إذ إن تعيين اسامة نبيه هو مدرب الزمالك الجديد، حيث أضفنا اسم المدرب الجديد للزمالك بعد أن تصدرت محركات البحث عن، من مدرب الزمالك المصري الجديد.