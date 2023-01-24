الزمالك يقيل مدربه بعد خسارته أمام غزل المحلة

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توجيه الشكر إلى البرتغالي فيريرا مدرب الفريق وجهازه الفني عقب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم ببطولة الدوري أمام غزل المحلة بنتيجة 2 / 1.

وقال منصور في صفحته الرسمية على فيسبوك :" مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير : توجية الشكر لمستر فيريرا وجهازة المعاون من الاجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية ، واستمرار امير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة بالاضافة الي مسؤليتة السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار الكابتن اسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الاول".

وأضاف :" تعيين الكابتن اسامة نبية مديرا فنيا للفريق الاول ، وتعيين كلا من : حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين، كما تقرر تعيين الكابتن محمود فايز محلل اداء، مع استمرار الكابتن ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي".

وتابع رئيس الزمالك:" تقرر أيضا التعاقد مع مدرب احمال اجنبي"، مبيناً أن الجهاز الفني سيكون مستمر في عمله حتي نهاية الموسم.

وسقط الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف عزل المحلة أوروك في الدقيقة 7، فيما سجل الثاني أحمد النادرى في الدقيقة 19، فيما قلص الزمالك النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء سددها أحمد زيزو.

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