مصر تحذر مجدداً من المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء 25/1/2023 ، من تناول المضادات الحيوية خلال هذه الايام لحالات البرد والأنفلونزا كون ان السبب فيروسي .

وقالت الصحة ان التحذيرات جاءت كون ان أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها ، وليس للأمراض الفيروسية ، مشيرةً ان الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات.

وبينت وزارة الصحة، ان زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبيكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.