كوريا الشمالية تُغلق العاصمة لـ5 أيام بسبب هذا المرض !

أغلقت كوريا الشمالية العاصمة بيونغ يانغ مدة 5 أيام ، اليوم الأربعاء 25/1/2023، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده.

ولم يشر الإخطار الحكومي إلى فيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن الزكام هو من بين الأمراض الجديدة التي تنتشر حاليا في العاصمة ، وعليه يجب على السكان البقاء في منازلهم حتى نهاية الأحد المقبل، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة يوميًا.

وقالت مصادر محلية ان سكان العاصمة يخزنون السلع على ما يبدو تحسباً لإجراءات أكثر صرامة. .

وتجدر الاشارة الى أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه على مستوى المدينة منذ أن أعلنت البلاد انتصارها على فيروس "كوفيد-19" في أغسطس/آب 2022.