بالفيديو الأهلي يتغلب على البنك الأهلي ويعزز صدارته للدوري المصري

عزز النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تغلبه على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ15 من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بإقدام محمد شريف مهاجم الأهلي في الدقيقة 31، بعد أن استغل تصويبة مروان عطية التي تصدى لها الحارس لتتهيأ أمامه ويودعها الشباك معلنًا عن تقدم الفريق.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط لـ 37 نقطة معززاً بها صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م.

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وفيما يلي هدف محمد شريف للنادي الأهلي في شباك نادي البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز: