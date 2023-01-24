ما هو حكم الزاني المتزوج، بات محرك قوقل محط الكثيرين من عموم الناس والمسلمين في كافة بقاع الأرض للإجابة على كافة الأسئلة التي تدور في اذهانهم، في حالة صعوبة الوصول أو الاتصال بالأئمة والدعاة في الإجابة لهم على كافة أسئلتهم والتي تصادفهم في حياتهم اليومية، وهناك الكثير من هذه الأسئلة التي يريد المسلم والباحث الإجابة عليها، ولكن ما لفت انتباه طاقم العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هو كم كبير من عملية البحث في السؤال عن حكم الزاني المتزوج، وهو ما سنوضح لكم في مقالنا هذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل تحت عنوان حكم الزاني المتزوج.

حكم الزاني المتزوج

"الزنا" مصطلح يشير إلى إقامة علاقة جنسية بين شخصين بدون زواج، ويعتبر الزنى في دين الاسلام فعلاً محرماً وغير أخلاقي ولا ديني، الزنا في الاصطلاح الشرعي: لم يقتصر الشرع في إطلاق اسم الزنا على الفعل المشهور للفاحشة، وإنما توسّع في إطلاقه ليشمل معانيه المجازية في مقدّماته المتعلقة بآثام الحواس والجوارح أيضاً، ويحذّر منها، فيسدّ الطريق الموصلة إلى هذه الفاحشة الكبيرة، نزولاً عند نهيه ـتعالىـ في قوله: (وَلا تَقرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلًا)، فمجرد القرب من مقدّماته منهي عنه وعن سلوك سبله.

ما هو حكم الزاني المتزوج

والزنا من أشد الكبائر والفواحش التي حذر منها الإسلام، واتفق الجميع على تحريمها، وورد في أدلة ذلك الكثير في القرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا..

حكم الزنا للمتزوج المسافر

وبشأن حكم الزاني المتزوج، فقد حرّم الله ـ سبحانه وتعالى ـ الزّنا بنص كتابه وعلى لسان نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ونهى عن جميع الطرق المؤدّية إليه في أكثر من آية، قال سبحانه وتعالىـ: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً).

وجمع بين الأمر بِغض البصر وحفظ الفرج؛ لأن غضَّ الأول مُعين على حفظ الثاني، قال -جلّ ذكره-: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)،[٥] ويشير -صلى الله عليه وسلم- إلى الخلل والنقص الذي يحدث في إيمان العبد حين يغفُل عن ربه، فيقع في معصيته ومخالفة أمره.

ما حكم الزاني المتزوج

وبعد التعرف على حكم الزنا، يختلف عقوبة الزاني للمتزوج، عن حكم عقوبة الزاني غير المتزوج، فقد قال الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ).

وأما حد الزاني المتزوج، القتل بالرجم بالحجارة حتى الموت، وكذلك المسلمة المحصنة أي: المتزوجة عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.

كفارة الزاني المتزوج

وحول كفارة الزاني المتزوج، فأن باب التوبة مفتوح، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، فالتوبة هي كفارة لجميع المعاصي والآثام، والتوبة النصوح والتي تعدُّ كفارة الزنا للمتزوج يجب أن تكون خالصة لله ويبتغي فيها صاحبها وجه الله تعالى لا غير، وفيما يأتي شروطها التي يجب أن تتحقق حتى تتكون توبةً صادقة

الإقلاع نهائيًا عن هذه الجريمة. إظهار الندم الشديد بسبب الوقوع في الزنا. العزم بشكل جدِّي على عدم ارتكاب الزنا مرة ثانية. المحافظة على الستر قدر الإمكان، ولا يجوز له أن يفضح نفسه بعد أن ستره الله تعالى

وفي نهاية مقالنا الذي خصصناه لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم ويشرح لكم حكم الزاني المتزوج.

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