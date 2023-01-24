ما حكم صيام الأيام البيض من رجب.. متى نصوم الأيام البيض لشهر رجب 2023، حل علينا شهر رجب لعام 1444 هجري، 2023 ميلادي، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة، حيث يهتم المسلمون في بتعزيز الأدعية والصلوات والصوم وأعمالهم الصالحة في هذا الشهر، لكنّ هناك من يتساءل عن الأيام البيض لشهر رجب، ومتى تأتي الأيام البيض لشهر رجب، وأيضا يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم صيام الأيام البيض من رجب، لمعرفة فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب من كل عام.

فضل صيام الأيام البيض من رجب

فضل صيام الأيام البيض من رجب، يتسابق المسلمون لصيام الأيام البيض من شهر رجب، لما تحمله من خير وبركة، ثواب عظيم، حيث إنها ثلاثة أيام لكنها عند الله سبحانه وتعالى شيء كبير للذين يؤدون العبادات في هذه الأيام على أكمل وجه، أبرزها صوم الأيام البيض أو القمرية كما يطلق عليها المسلمين، لذا هناك أحاديث شريفة عن فضل صوم الأيام البيض من شهر رجب، حيث ورد حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: “صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ” رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري”.

فضل صيام الأيام القمرية لشهر رجب 1444

فضل صيام الأيام القمرية لشهر رجب 1444، فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" يجيب عن هذا التساؤل، حيث تعد أجمل أيام الشهر هي الشهر القمرية، حيث يكتمل في هذه الأيام القمر، وهو في هذه الأيام يكون كامل الاستدارة والبياض ويظهر بشكل جميل جداّ وجذاب، يجذب أنظار كل المشاهدين ويتسابق على تصويره العديد من الناس، حيث إن صيام الأيام القمرية هي احياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله، وكما صوم هذه الأيام يتحصل الصائم على أجر نافلة.

متى تأتي الأيام البيض لشهر رجب 1444-2023

متى تأتي الأيام البيض لشهر رجب 1444-2023، يتساءل الآلاف من الناس حول العالم، عن موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب، حيث تأتي في أيام 13- 14-15 من شهر رجب، وفيها يقدم المسلمون على صوم هذه الأيام اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كسب الحسنات الثواب والأجر العظيم، حيث نشرنا لكم في هذه الفقرة، الإجابة عن سؤال، متى نصوم الأيام البيض لشهر رجب 2023.

لا يوجد حديث عن فضل شهر رجب pic.twitter.com/QqMFicsHIY — جميل الأثر (@HpTUor7zbNhsaoW) January 22, 2023

ما حكم صيام الأيام البيض من رجب

ما حكم صيام الأيام البيض من رجب، وعن السؤال عن حكم صيام الأيام البيض من رجب، فلم يصح في فضل صيامه شيء فهو كغيره من سائر الشهور، وفق ما ورد عبر الصفحات المختصة في الحديث عن فضائل صيام أيام من شهر رجب، وحكم صيام شهر رجب، حيث إنه تصدرت محركات البحث الحديث عن، هل صيام الأيام البيض لشهر رجب فرض.