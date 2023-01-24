الملفوف الأبيض ..مصنع البروتينات والفيتامينات ومكافح للسرطان

الملفوف يتكون من عدة ألوان منها اللون الأبيض، واللون الأحمر، واللون الأخضر ، ولكن الملفوف الابيض هو غذاء الشتاء ، كونه يستخدم كمحاشي في العديد من الدول العربية وخاصة بلاد الشام ، ولكن ما هي فوائده.

فوائد الملفوف الأبيض

*غني بالفيتامينات

يحتوي الملفوف الأبيض على العديد من العناصر الغذائية والمغذيات الهامة للجسم، مثل:

فيتامين ج. الألياف.المغنيسيوم.البوتاسيوم.فيتامين أ.فيتامين ك.

هذه العناصر الغذائية تزيد من مناعة الجسم كما أنها تُساهم في خفض احتمالية الإصابة بالالتهابات.

*مصنع للبروتينات

من فوائد الملفوف الأبيض أنه يُصنع البروبيوتيك في حال تخمره، والبروبيوتيك يساعد على تغذية البكتيريا الجيدة والمفيدة الموجودة في الأمعاء، وبذلك تُصبح هذه البكتيريا قادرة على:

محاربة ومقاومة الجراثيم، هضم الطعام ، السيطرة على القلق (Anxiety في حال تخمير الملفوف الأبيض .

*مكافح للسرطان

يُعد الملفوف الأبيض من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة (Antioxidant)، وهذا قد يجعله مفيدًا في تقليل احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.

دعم عملية الهضم.

خفض الكولسترول الضار (LDL).

التحكم في نسب السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب.

*الوقاية من الإصابة من مرض السكري النوع الثاني (Type 2- diabetes).

القيمة الغذائية للملفوف الأبيض