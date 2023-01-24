رابط فحص شيكات الشؤون دفعة 2023 غزة والضفة برقم الهوية، لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية بعد عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، على الرغم من الأحاديث القديمة والجديدة التي انتشرت عبر المواقع الإخبارية نقلا عن مسؤولين سواء في الاتحاد الأوروبي- فلسطين، أو من وزارة التنمية نفسها، حيث لم يتم تحديد حتى اللحظة موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية شهر 1 2023، مع الإشارة إلى إنه حتى اللحظة لم يُفعل رابط فحص شيكات الشؤون 2023.

موعد صرف دفعة شيكات الشؤون 2023 شهر

موعد صرف دفعة شيكات الشؤون 2023 شهر 1، لم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 دفعة الدور الأول من العام الجاري، في ظل تساؤلات عدة تصل محرري "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية نشر ومستجدات وتفاصيل دفعة الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة لشهر 1 2023، إذ استلمت الأسر المتعففة آخر دفعة من شيكات الشؤون في شهر أكتوبر 2022 الماضي، وسط وعدوات أطلقها مسؤولون في وزارة التنمية بانتظام دفعات الشؤون للفترة المقبلة.

إقرأ أيضا.. رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 برقم الهوية

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، عانت الأسر المستفيدة في السنتين الأخيرتين من عدم انتظام دفعات الشؤون الاجتماعية، وما فاقم من معاناة هذه الأسر هو تجميد صرف شيكات الشؤون لأكثر من 20 شهراً على التوالي، قبل أن تعود لصرف دفعة كاملة في منتصف شهر أكتوبر 2022، لكن حتى اللحظة لم تصرف أي دفعة أخرى، على الرغم من تعهدات بصرف دفعة ثانية في شهر ديسمبر 2022، لكن حتى اللحظة لم يتم تنفيذ الوعودات.

طالع أيضا.. موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة والضفة

متى صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله

متى صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله، أسئلة تدور حول هذا المحور الذي دفع طاقم تحرير الوكالة للحديث عن مستجدات دفعة الشؤون الاجتماعية لعام 2023، حيث إن كل التوقعات تشير لاقتراب صرف أول دفعة للشؤون الاجتماعية لعام 2023، إلا إنه لم يتم تحديد موعد رسمي لصرف شيكات الشؤون 2023 حتى هذه اللحظة، وسنشير للأسر المستفيدة عن الموعد الرسمي في حال اُعلن عنه.