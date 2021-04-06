دعاء ليلة الاسراء والمعراج 1443 -2021

خصص فريق "فلسطين اليوم" هذه المقالة بشأن دعاء ليلة الاسراء والمعراج حتى يتمكن كافة المسلمين في العالم من الدعاء في هذه الليلة المباركة والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم ، والتي تصادف ليلة السابع والعشرين من رجب ، وللتعرف على هذه الادعية تابع معنا .

المقالة التي هي بعنوان دعاء ليلة الاسراء والمعراج مكتوب ، سيتمكن المسلمون من الدعاء بها في هذه الليلة المباركة ، وهي ادعية مختارة ، كما ضفنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في ليلة الاسراء والمعراج ، وهي المعجزة التي اصطفاها الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

دعاء ليلة الإسراء والمعراج :

1. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

2. اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

3. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.

4. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين.

5. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبِرًا.

6. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

7. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

8. يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

9. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير. يا أكرم الأكرمين.

10. اللهم ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنّك على كل شيء قدير.

11. اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.

12. اللهم يا شاهدًا غير غائب، ويا قريبًا غير بعيد، ويا غالبًا غير مغلوب، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

13. اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا، وارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب.

14. اسألك اللهُم في كُلّ يُوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معهُ إيمانًا ورزقًا وسعادةً وتوفيقًا.

15. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا.

16. اللهم فوضت امري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

17. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.

18. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

19. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة.

20. اللهم اجبر كسر قلبي، جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

21. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

22. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن.

23. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

24. اللهم أخرجني من الضيق إلى الفرج ورحابة الفرح.

25. يا سابغ النِعم، ويا دافع النِقم، ويا فارج الغَم، ويا كاشف الظُلم، ويا أعدل من حَكَم، ويا حسيب من ظَلَم، ويا أول بلا بداية، ويا آخِر بلا نهاية، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

26. ربي لا تكلني إلى أحد , ولا تحوجني إلا أحد , وأغنني عن كل أحد .

27. يا من إليه المستند , وعليه المعتمد , وهو الواحد الفرد الصمد , لا شريك له ولا ولد ,خذ بيدي من الضلال إلا الرشد , ونجني من كل ضيق ونكد.

28. اِلـهي عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفاءُ، وَانْكَشَفَ الْغِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضاقَتِ الأرضُ، وَمُنِعَتِ السَّماءُ، واَنْتَ الْمُسْتَعانُ، وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكى، وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ والرَّخاءِ.

29. اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اُولِي الأمْرِ الَّذينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا فَرَجًا عاجِلًا قَريبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ يا أرحم الراحمين.

30. اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن.

31. اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.

32. اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

33. ادعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

34. اللهم إني اسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

35. اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب .

36. اللهم اسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

37. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

38. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

39. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأبعد عنا الفقر.

40. اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك، و أبتلى بحمد من أعطاني و أفتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع إنك على‏ كل شيء قدير.

41. اللهم يا رازق السائلين.. يا راحم المساكين.. ويا ذا القوة المتين.. ويا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غيث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.

42. اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي، إلا أذهب الله همه و حزنه، و أبدله مكانه فرجًا.

43. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

44. اللهم صل على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.

45. يا حي يا قيوم … برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

46. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

47. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

48. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لدبغًا.

49. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.

50. اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله اغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني.

51. اللهم إني أستعيذك من شر الهم والغم والمرض والفقر والدين وكيد الأعادي والبشر، ومن كل أنثى وذكر وكل متكلم بسوء وإبصار الظالمين وإعراضهم، وكف عني أهل الشر أجمعين، واحجب عني ظلمهم وظلم الظالمين و الطاغين والداعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

52. اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك ، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي .

53. رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب، وأنت مدخري لكل شدة.

54. اللهم أقل عثرتي يا ركني الوثيق، وأخرجني من الضيق والمضيق إلى سعة الطريق بفرجك، واكفني من السوء ما أطيق وما لا أطيق.

55. اللهم فرج عني.

56. اللهم أهلك من أراد كسري وذلي وخيبتي ودعا علي وتآمر علي واغتابني وظلمني وأهانني ونوى لي بسوء أو فعل لي الشر، ما علمت وما لم أعلم.

57. اللهم ادخلني في درعك الحصين واسترني بسترك الواقي.

58. اللهم اطمس عيونهم عن عيوبي ومواطن ضعفي لكي لا يستغلونها، واجعلني في أعينهم كبيرًا عاليًا عزيزًا بعزتك وفي عيني صغيرًا.

59. يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وانسا ً وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

60. ياحى يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين.

61. لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.

62. اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

63. استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه.

64. اللهم ياجامع الشتات، ويامخرج النبات، ويامحيي العظام الرفات، ويامجيب الدعوات، وياقاضي الحاجات، ويامفرج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سموات، ويافاتح خزائن الكرامات، ويامالك حوائج جميع المخلوقات، ويامن ملأ نوره السموات، ويامن أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ويا عالما بما مضى وماهو آت.

65. اسالك اللهم بقدرتك على كل شىء و استغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شي اسألك اللهم ان تجود علي بقضاء حاجتي انك قادر على كل شىء يارب العالمين.

66. يا عظيم يرجى لكل عظيم ياعليما انت بحالنا عليم اللهم اصلح لنا شأننا بما اصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.

67. اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي ومانزل بى من حيرتي ثم يسمي الحاجة.

68. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

69. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

70. لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

71. اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

72. اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ. وَيَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَعْنِينِي فِيهِ الْأُمُورُ، أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِبًا فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلًا.

73. عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت، ما خرج النّبي صلّى الله عليه وسلّم من بيتي قطّ إلا رفع طرفه إلى السّماء فقال:” اللهم إنّي أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أّزلَّ أو أُزلَّ، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهَل أو يُجهل عليّ، اللهم ارزقني قبل الموت توبةً، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.

74. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

75. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجًا عاجلًا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

76. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

77. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

78. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.

79. اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

80. اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا هو جزءٌ من دعاء القنوت، وقال البعض: يجوز ذكر هذا الدعاء عند الوقوف من الرّكوع في الرّكعة الثّانية.

81. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

82. اللهم بك استعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري يا كريم.

83. اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

84. اللهم يسر لي الخير حيث كنت، وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، ويسر علي كل صعب، وهون علي كل عسير، واحفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها، وما يرى عليها يا كريم.

85. اللهم سخر لي من يكون لي عونًا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

86. اللهم سخر لي، وسخر لي من هم أقوى مني ودوني، تسخير العبيد لأسيادهم.

87. اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

88. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.