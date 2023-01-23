سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1 2023، تتساءل الأسر المستفيدة عن سبب تأخير المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير، بعد مرور ثلاثة أيام من العشر الأواخر لشهر يناير 2023، التي من المفترض أن أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية، وبدء ارسال رسائل المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، إلا إنه لم يتم إصدار أي تصريح رسمي حول سبب تأخير المنحة القطرية شهر 1، وننتظر الإعلان الرسمي من الجهات ذات العلاقة.

ما سبب تأخير صرف ال100 دولار الجديدة شهر يناير

ما سبب تأخير صرف ال100 دولار الجديدة شهر يناير، العديد من الأسئلة تظهر على أسطح محركات البحث المختلفة، وسط تأكيدات من جهات ذات علاقة بتجديد المنحة القطرية، إلا أن عدم التصريح بشكل رسمي من اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي يضع المستفيدين في محل شك بشأن تجديد المنحة القطرية عام 2023، وسيضعكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول مستجدات صرف المنحة القطرية شهر 1-2023.

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سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 1-2023

سبب تأخير صرف المنحة القطرية شهر 1-2023، ظهرت العديد من الشكاوى من أصحاب نقاط صرف المنحة القطرية 100 دولار عن معاملة بنك فلسطين بخصوص خصم شيكل من عمولة صرف المنحة القطرية 100 دولار، وهو ما يعني أن أصحاب نقاط البيع سيستفيدون 1 شيكل فقط عن كل 100 دولار بعد أن كانوا يستفيدون 2 شيكل، وتضاف إلى عمولة البنك التي يستفيدها من صرف المنحة القطرية، وهي قد تكون سبب تأخير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يناير 2023.

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حقيقة تجديد المنحة القطرية 100 دولار 2023

حقيقة تجديد المنحة القطرية 100 دولار 2023، أكدت بعض المصادر الموثوقة تجديد المنحة القطرية 100 دولار حتى نهاية عام 2023، إلا أن ما يثير شكوك المستفيدين هو عدم صدور تصريح رسمي من قبل اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة أو وزارة التنمية الاجتماعية أو الأمم المتحدة، حول تجديد المنحة القطرية لعام 2023، حيث ننتظر الإعلان عن تجديد المنحة القطرية والاعلان عن موعد صرفها للأسر المستفيدة لشهر ينار 2023.