بعد تخفيض عمولة المنحة القطرية

العاوور: بنك فلسطين يتغول على أصحاب المحال التجارية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 م
18 يناير 2023
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أكد وائل العاوور، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، اليوم الأربعاء، أن شركة PalPay المملوكة لبنك فلسطين اتخذت خطوة بتقليص عمولة صرف المنحة القطرية من أصحاب المحال التجارية ونقاط التوزيع في قطاع غزة، من شيكلين لتصبح شيكلا واحد، واصفاً أيها "بالتغول من بنك فلسطين والاستعلاء على الناس".

وقال العاوور، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "بنك فلسطين المُكلف في إدارة صرف المنحة القطرية التي تصرف للأسر المتعففة، مقابل أموال من القطريين، قرر تقليص العمولة عن محالات التوزيع، شيكل واحد، وذلك لزيادة أرباحه".

وأضاف أن البنك الذي يمتلك على ودائع مالية تقدر بمليار ونصف شيكل، يترتب أن تكون أرباحه في تنظيم مشاريع تنموية وتشغيلية تساعد على تنمية اقتصاد القطاع، بدلاً من "الاستقواء على الضعفاء، وحجب الخدمة عن الأسر الفقيرة".

وأشار العاوور، إلى أن المحال التجارية التي يتراوح اعدادها قرابة 300،  تشرف على عملية الصرف ومهمتها مساعدة الأسر على تسلم المبالغ المالية والتيسير عليهم.

ودعا بنك فلسطين بضرورة التراجع عن خطوة تخفيض العمولة إلى شيكل واحد، والوقوف بجانب أصحاب المحال التجارية والمواطنين.

 

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