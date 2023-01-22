خبير تغذية ينصح بالحد من تناول الرمان لهذا السبب!!

أشار خبير تغذية روسي، إلى فوائد الرمان، و خاصة كمضاد للالتهابات ومسكن للألام وغيرها، لكنه نصح بالحد من تناوله.

ويشير الدكتور أنطون بريكين، إلى أن الرمان يحتوي على الكثير من المواد التي لها خصائص كمضاد للأكسدة، وفيتامينات С وА ومجموعة В، والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك وحمض النيكوتين.

ويقول: "كما أن عصير الرمان يعتبر مثابة مدر خفيف للبول والصفراء وله خصائص كمضاد للالتهابات ومطهر ومسكن للألم، وينصح بتناول عصير الرمان في حالات الإسهال، ولكن لا ينصح بتناوله مركزا خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة. كما يجب تناول الرمان بحذر في حالة الحساسية الغذائية.

و بحسب الخبير الروسي، فلا ينصح أبدا بتناول عصير الرمان مع بعض الأدوية وبالذات الخاصة بخفض مستوى الكوليسترول.

و أضاف: "خلافا للاعتقاد الشائع، نسبة عنصر الحديد في الرمان ضئيلة وصعبة الامتصاص. لذلك لا يمتص الجسم منها سوى 5 بالمئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تخضع هذه الكمية من الحديد لعدد من التغييرات قبل دمجها في عمليات التمثيل الغذائي".

و تابع قائلاً: "إن الاعتقاد السائد بأن الرمان قادر على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم صحيح جزئيا فقط. أي من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى الأمثل من الحديد بمساعدة عصير الرمان فقط لأنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى شرب عدة لترات منه يوميا، وهو أمر محفوف بمخاطر عديدة بما فيها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري".