صورة بعد تألقه أمام الزمالك..كهربا يذبح عجلًا

بعد تحقيق الأهلي فوزه على الزمالك في القمة رقم 125 بينهما، بثلاثية نظيفة سجلها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وبمناسبة هذا الفوز وتسجيله الهدف الأول، أعلن مهاجم الأهلي المصري ذبح عجل بعد عودته للمشاركة فى المباريات وتألقه مع المارد الأحمر.

ونشر كهربا على حساب في موقع "انستقرام" صورة وهو يذبح عجل، معلقاً عليها قائلاً:" الحمد لله.. هذا من فضل ربي.. اللهم لك الحمد ولك الشكر".

طالع أيضا: بثلاثية نظيفة.. الأهلي يهزم الزمالك في الدوري المصري الممتاز

وحقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نادي الزمالك في مباراة الجولة 14 والتي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة الدولي، بثلاثية نظيفة، تقدم محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي أولاً، قبل أن يضيف محمد شريف الهدفين الثاني والثالث.

ولمشاهدة أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3/0 في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة الرابعة عشر من خلال الرابط التالي هنـــــــــا



