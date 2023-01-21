بثلاثية نظيفة.. الأهلي يهزم الزمالك في الدوري المصري الممتاز

بثلاثية نظيفة؛ توج الأهلي فوزه في مباراة القمة 125 أمام الغريم الزمالك لحساب الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م.

وافتتح محمود كهربا في الدقيقة الـ61 أول أهداف النادي الأهلي في شباك الزمالك المصري في الدوري المصري الممتاز 2023/2022م، فيما سجل محمد شريف في الدقيقة 75 ثاني أهداف الأهلي في شباك الزمالك.

شاهد:أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3-0

ليعود محمد شريف ويختم أهداف الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة الـ90 بتسديدة رائعة سكنت شباك محمد عواد.

وبهذا الفوز فقد رفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث، ولمشاهدة أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3/0 في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة الرابعة عشر من خلال الرابط التالي هنـــــــــا