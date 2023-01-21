تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم خيتافي، من المقرر أن يواجه برشلونة الاسباني لحساب الجولة الـ18 من الدوري الاسباني الممتاز 2023/2022م، نظيره خيتافي وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة صدارة الدوري الاسباني الذي يعتليه بـ41 نقطة وخلفه ريال مدريد 38 نقطة، خاصة بعد تحقيق برشلونة لقب السوبر الاسباني أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1عاش فيها برشلونة أجواء رياضية لم يشهدها الفريق منذ قدوم تشافي لتدريب الفريق.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم خيتافي

وستقام مباراة برشلونة وخيتافي عند الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة والـ8.30بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، لهذا سنرفق لكم متابعين الكرام في هذه المقالة تشكليه برشلونة ضد خيتافي في الدوري الاسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تشافي مدرب برشلونة لمواجهة خيتافي، تحدث تشافي عن العديد من القضاياً وأجاب عن عديد الأسئلة البعيدة عن مباراة برشلونة أمام خيتافي، وابرز ذلك هو تعليقه على أزمة زميله السابق داني ألفيس.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

فقد قال تشافي :"من الصعب التعليق على مثل هذا الوضع. متفاجئ ومصدوم، والعدالة ستقول كلمتها، ولا يمكنني التعليق".

وكان ألفيس، ألقي القبض عليه من قبل شرطة برشلونة، وبعد الإدلاء بأقواله، تم إيداعه السجن بتهمه الاعتداء الجنسي، على الأرجح، بحق امرأة في حمام داخل ملهى ليلي بنفس المدينة يوم 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وأعلن تشافي هيرنانديز عن تشكليه برشلونة ضد خيتافي، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني، فقد جاءت على النجو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: جافي – عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي

وفي نهاية هذه المقالة سنوضح لكم تشكليه برشلونة ضد خيتافي، سنرفق لكم قائمة فريق برشلونة لمباراة خيتافي والتي غاب فيها كلا من روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، وجاءت القائمة كالتالي:"تير شتيجن - بيليرين - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو – ألبا، كيسي - سيرجي روبيرتو - دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - جافي - بابلو توريه - تيناس - ألاركون.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد خيتافي

ويشعر البلوجرانا بالنشوة في الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف المنافسات، خصوصا فوزه بكأس السوبر الإسباني على حساب الميرينجي (3-1)، يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

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